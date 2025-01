Zonawrestling.net - AEW: I superstiti della House of Black potrebbero diventare gli Hounds Of Hell

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, l’addio di Malakaialla AEW sembra ormai cosa certa. Il wrestler non vuole più restare nella federazione di Tony Khan e presto dovrebbeun free agent. Il suo addio fa sorgere interrogativi sul futuro degli altri componentiOf, ossia Brody King, Buddy Matthews e Julia Hart. Ecco i possibili sviluppi.OfSecondo quanto riportato da Ringside News, Brody King ha registrato il marchioOfa fini commerciali e ciò lascia ipotizzare un possibile futuro per iOfuna volta che l’addio di Malakaisi sarà concretizzato. Dopo la partenza dell’olandese, laOfpotrebbe “scomparire” con King, Matthews e Hart cheintraprendere un nuovo percorso ed avere una nuova identità di gruppo.