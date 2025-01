Thesocialpost.it - A fuoco una villetta in legno, intossicate madre e figlia 8 anni che si trovavano all’interno

Leggi su Thesocialpost.it

Un incendio è scoppiato per cause ancora da chiarire nella notte scorsa, attorno a mezzanotte, in unainnelle campagne di Tessennano, un comune della provincia di Viterbo.A dare l’allerta è stata una donna che si trovava in casa con ladi circa otto.Immediatamente sono intervenuti i vigili deldei distaccamenti di Gradoli e Tarquinia, supportati dai colleghi di Viterbo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, evitando che si diffondessero nelle aree circostanti, ma purtroppo la casa è stata totalmente distrutta. Lae lasono state trasportate all’ospedale di Tarquinia a causa di un principio di intossicazione da fumi, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.L'articolo Aunainche siproviene da The Social Post.