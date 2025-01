Ilgiorno.it - Vivere in montagna, premiato il Comune di Poschiavo

Ildisi aggiudica il Wakker 2025. Il prestigioso riconoscimento svizzero, un assegno di 20.000 franchi elargiti ogni anno da Patrimonio Svizzero a uno, in casi eccezionali, a organizzazioni, è stato assegnato aloltreconfine per aver saputo combinare tradizione e progresso diventando un modello per il futuro delle regioni di. Ildel Grigioni italiano sta lavorando ormai da anni per contrastare il calo demografico e garantire un’elevata qualità di vita, coordinando gestione consapevole del patrimonio architettonico, autonomia locale, agricoltura sostenibile e impegno civico. "Abbiamo valutato diversi Comuni con profili simili e abbiamo analizzato chi offre opportunità che possono avere un futuro e fungere da esempio per altre regioni" ha detto la presidente della commissione del Premio Wakker, Brigitte Moser.