Lanazione.it - Università e servizi segreti: "Serve grande trasparenza"

Leggi su Lanazione.it

maggiore chiarezza sul ddl di Piantedosi riguardo la già proficua collaborazione tra atenei e. Bisogna stare attenti perché il rischio è quello di un sistema di controllo e penetrazione nella libertà tipico dei regimi autoritari, e non possiamo permetterlo". Dopo le parole del rettore dell’di Pisa Riccardo Zucchi sulle colonne de La Nazione, anche l’assessora regionale Alessandra Nardini si schiera contro il ‘nuovo decreto sicurezza’ del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il disegno di legge 1660 che, dopo un primo via libera dalla Camera, è in attesa di approvazione al Senato. Punto critico è l’articolo 31 della circolare del numero uno del Viminale, dove viene sancita la collaborazione trae atenei, che sono tenuti a prestare agli 007 "collaborazione e assistenza necessaria per la sicurezza nazionale" al punto che l’intelligence può "stipulare convenzioni con questi soggetti che può prevedere la comunicazione di informazioni in deroga alle normative in materia di riservatezza".