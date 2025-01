Lettera43.it - Tregua a Gaza, Hamas: «Risolte le divergenze con Israele, subito la firma dell’accordo»

Una fonte diha confermato al sito d’informazione palestinese Shebakt Quds che «tutte le controversie e le interpretazioni sollevate dariguardo ad alcune clausole» per il cessate il fuoco nella Striscia di«sono state» e che, pertanto, l’intero accordo verràto questa sera.Benjamin Netanyahu (Getty Images).Netanyahu ha fatto slittare il voto per l’ok alla: si terrà domaniIl governo diha fatto slittare il voto sull’accordo di cessate il fuoco adopo cheaveva posto nuove condizioni all’ultimo minuto. Almeno questa la versione di Benjamin Netanyahu. Ma la crisi è stata risolta, come ha fatto sapere il gruppo palestinese e come poco prima avevano riferito al quotidiano in lingua ebraica Ynet funzionari israeliani. La riunione di governo che darà l’ok allasi terrà domani, venerdì 15 gennaio.