Ilgiorno.it - Tragedia nei boschi di Breno: uomo trovato morto vicino a un trattore

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 16 gennaio 2025 – Il corpo senza vita didi 70 anni è stato rinvenuto in una zonava di, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 di oggi, giovedì 16 gennaio. Sul posto, come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sono interventi i soccorritori con elisoccorso, automedica e ambulanza. Presenti anche gli uomini del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul luogo dellaanche i carabinieri, cui spetterà il compito di ricostruire i fatti.