Lettera43.it - Terzo mandato, Beppe Sala: «Sto con Zaia e De Luca»

, si è espresso contro il limite dei mandati per governatori e sindaci, sostenendo la posizione die Vincenzo De. Intervenendo alla trasmissione Non Stop News su Rtl, il sindaco milanese ha dichiarato: «Sono d’accordo cone De, e dico di più, questo limite non dovrebbe esserci nemmeno per i sindaci». Ha poi sottolineato che l’Italia è un’eccezione in Europa, dove solo il Portogallo prevede lo stesso limite: «Dobbiamo sempre essere speciali? Poi c’è chi dice che c’è una eccessiva concentrazione di poteri, ma ci sono i consigli comunali, quello regionale, gli organismi di controllo, i giudici, la Corte dei conti e poi c’è il supremo controllore che è l’elettore».: «Ha ragionea dire di non voler prendere lezioni da chi sta 30 anni in parlamento»ha anche appoggiato le recenti dichiarazioni di: «Ha ragione quando dice che non prende lezioni da chi sta da 30 anni in Parlamento, anche no».