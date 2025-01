Tancredi Palmeri a gamba tesa su Pairetto | Miracolo vivente

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sembra non placarsi la polemica intorno al mondo arbitrale in Italia. Stavolta nell’occhio del ciclone c’è Luca, dopo la conduzione della partita tra Inter e Bologna, valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Su alcune scelte, una in particolare, l’arbitro ha raccolto anche la critica del noto giornalista sportivo: “Frattesi subisce, ma fischia fallo contro”Il 2 a 2 di ieri sera, a San Siro, tra Inter e Bologna genera un po’ di malumore tra le fila nerazzurre. Come ha spiegato Simone Inzaghi, i Campioni d’Italia escono dal match con l’amaro in bocca.Nervosismo che a fine partita si è palesato in maniera vistosa tra i giocatori nerazzurri, i quali avrebbero voluto chiarimenti da parte di Luca, protagonista di una prestazione arbitrale con più ombre che luci.