Liberoquotidiano.it - Soldi al centro sociale che aggredisce gli agenti: Pd, scandalo a Torino

Sul piatto ci sono la bellezza di centomila euro. Il Comune dia guida Pd, da un anno in prima linea per regolarizzare ilcol più alto tasso di professori del disordine d'Italia, ovvero il famigerato Askatasuna, cerca donatori in grado di raccogliere la cifra da destinare alla ristrutturazione del primo piano dell'immobile di corso Regina Margherita 47. Il covo rosso, occupato abusivamente per trent'anni, che la sinistra ha deciso di trasformare in un «bene comune» (le stesse modalità adottate dall'allora sindaco Luigi De Magistris, a Napoli, per sanare le posizioni dei collettivi “Ex Opg Je so' pazzo, “Scugnizzo liberato” e “Ex Asilo Filangieri”). Fregandosene non solo del conto da 6,8 milioni di euro presentato dallo Stato agli antagonisti ma anche delle recenti parole dei magistrati, nell'ambito del maxi-processo che li vede coinvolti perle scorribande in Val di Susa: per 16 dei 28 imputati l'accusa è infatti di associazione per delinquere e la tesi è quella dell'esistenza di un gruppo di «professionisti della violenza» che si è impegnato nella «lotta alla Tav» perché «è quella che dà maggiore visibilità a livello nazionale».