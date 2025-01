Lettera43.it - Separazione delle carriere, la protesta di Magistratura democratica: «Via quando parla il ministero»

Poco dopo l’approvazione della riforma costituzionale che introduce latra giudici e pubblici ministeri,ha proposto ai magistrati, in occasionecerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario, di lasciare l’aula, indossando la toga e tenendo una copia della Costituzione, nel momento in cui interverrà il rappresentante del ministro. «È una reazione davvero all’altezzaaggressioni che, contro la Costituzione e i diritti dei cittadini, si vogliono portare con la riforma», hanno dichiarato i rappresentanti sottolineando la necessità di abbandonare proteste «deboli e tiepide», in favore di gesti più decisi.Giuseppe Santalucia, presidente Anm (Imagoeconomica).Santalucia: «Non escludo lo sciopero»Nel frattempo, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, non esclude un eventuale sciopero contro la riforma.