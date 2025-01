Lopinionista.it - Sanremo 2025, Conti annuncia i co-conduttori

ROMA – Ieri sera, durante l’edizione del Tg1 delle 20, il direttore artistico diCarlo(foto) hato i nomi dei co-che lo affiancheranno nelle serate del Festival tra un mese. La serata inaugurale di martedì lo vedrà presentare da solo “a meno che non riesca a convincere due amici storici”: chiaro il riferimento a Giorgio Panariello, già al timone di2006, e Leonardo Pieraccioni.Mercoledì invece toccherà a Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì saliranno sul palco Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Venerdì, in occasione della serata dedicata alle cover,sarà insieme a Geppi Cucciari e Mahmood. Infine sabato, per la finale, ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Non resta dunque che fare il conto alla rovescia per l’edizione