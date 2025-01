Romadailynews.it - Roma: scontri con forze dell’ordine a San Lorenzo, salgono a 59 gli identificati

I carabinieri del nucleo investigativo dihanno identificato e segnalato, con una informativa in procura a, 20 persone che avrebbero preso parta alla violenta manifestazione di sabato scorso nel quartiere Sandi. La manifestazione “Sono stati i carabinieri. Giustizia per Ramy”, non era stata preannunciata ed e’ sfociata in disordini e aggressioni alle. I 20 si aggiungono ai 39dalla Digos.Agenzia Nova