Roma operazione attacco | tre nomi sulla lista c’è una vecchia fiamma

I giallorossi provano a rinforzare il reparto offensivo, ecco isul taccuino d Ghisolfi.Ladi Claudio Ranieri si prepara ad accogliere il Genoa allo stadio Olimpico in una sfida importante per i giallorossi. Vincere contro i liguri significherebbe staccarli in classifica e portarsi a +4 sui rossoblu con una concreta di chance di sorpasso sull’Udinese che giocherà contro il Como lunedi sera. Sarebbe la terza vittoria nelle ultime cinque partite per la, un buon preludio alla super sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar prevista pet giovedì sera.: tre, c’è una(LaPresse) tvplay.itMa se da un lato i risultati hanno risollevato una piazza che solo qualche settimana fa era totalmente crollata, dall’altro il mercato di gennaio non è ancora decollato per i giallorossi nonostante siamo ormai nella seconda metà del mese.