Romadailynews.it - Roma: distrutta da incendio copertura chiosco bar, indagini in corso

Il telo didi un bar in via Riano a, questa notte, e’ stato avvolto dalle fiamme mentre il locale era chiuso. Sul posto, alle 4 del mattino, sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Ponte Milvio.L’ha riguardato la struttura esterna del bar ma i pompieri che hanno domato il rogo non hanno trovato segni di inneschi. Lesono inper accertare le cause. Non risultano feriti ma solo danni alla struttura esterna del locale.Ildistrutto dain via Riano.Agenzia Nova