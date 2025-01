Quotidiano.net - Rc auto, per 585mila automobilisti peggiora la classe di merito: ecco perché

Roma, 16 gennaio 2024 – Il nuovo anno si apre con una notizia poco positiva per glimobilisti italiani. Basandosi sui dati dell'Osservatorio di Facile.It, si evince come le tariffe Rccontinuino a crescere: per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia a dicembre 2024, infatti, era necessaria una cifra media di 643,95 euro, ovvero il 6.19% in più rispetto a quella che occorreva 12 mesi prima. La tariffa in questione, acronimo di 'Responsabilità civileveicoli', consiste nel contratto assicurativo che copre danni materiali o fisici provocati daveicoli di ogni tipo in caso di incidente. L'analisi, inoltre, entra nello specifico e analizza a livello sia regionale che provinciale la statistica dei guidatori che hanno dichiarato un sinistro stradale con colpa nel corso del 2024, e che vedranno di conseguenzare la propriadicon conseguente aumento dell'Rcnel 2025.