Tuttivip.it - “Quello la sera mi viene a cercare”. Grande Fratello, Amanda fa sapere del concorrente ‘furbetto’

Leggi su Tuttivip.it

Sembra che l’amicizia nata altraLecciso e Bernardo Cherubini abbia ormai raggiunto il punto di rottura. Dall’inizio della loro convivenza nella Casa, Bernardo,di Jovanotti, aveva manifestato un interesse nei confronti di. Tuttavia, lei ha sempre mantenuto una certa distanza, respingendo ogni tipo di approccio.Dopo il rifiuto, Bernardo ha progressivamente preso le distanze, arrivando persino a nominarla durante l’ultima puntata del reality, andata in onda lunedì 13 gennaio. La sua giustificazione per la nomination è stata quella di trovarla spenta e di volerla spronare., però, non si è lasciata convincere e ritiene che dietro il gesto di Bernardo ci sia una strategia ben calcolata.Parlando a tavola con gli altri concorrenti,ha affrontato Bernardo in modo diretto, accusandolo di essere un giocatore esperto e di aver usato il corteggiamento solo per attirare il favore del pubblico.