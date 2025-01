Europa.today.it - Papa Francesco è caduto mentre era a casa

in, nella Residenza di Santa Marta, la dimora del Pontefice che si trova nella Città del Vaticano. Per fortuna la caduta non ha comportato fratture o conseguenze serie. Bergoglio è dunque in buone condizioni di salute. Stamani, fa sapere il portavoce del Vaticano.