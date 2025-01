Cityrumors.it - Orrore a Milano: coppia assalita dal branco fuori dalla discoteca

Accerchiati da dieci aggressori: tentata rapina e raid sessuale nella notte. Arrestato uno dei responsabili.Una serata che doveva essere di svago e divertimento si è trasformata in un incubo per unadi ventenni a. All’uscita di una, nella notte tra venerdì e sabato, i due giovani sono stati accerchiati da un gruppo di dieci uomini. Prima il tentativo di rapina, poi l’aggressione fisica e sessuale alla ragazza, che ha raccontato con angoscia: “Mi toccavano ovunque, non potevo difendermi”.brutale fatto aCityrumors.it foto Ansa, che spesso si presenta come simbolo di modernità e dinamismo, si confronta ora con una realtà che mostra il volto più oscuro della città. Mentre la giustizia fa il suo corso, le vittime chiedono attenzione e un cambiamento per garantire notti più sicure a tutti.