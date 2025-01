Ilgiorno.it - Nuova vita in largo Treves: "Cantieri, bar e panchine. È una zona solo per turisti"

Lo chiamavano “il bidoncino“: una torre di 10 piani progettata nel 1955 e rimasta in disuso dal 2021, dopo il trasloco degli uffici comunali. L’antico palazzo diè stato abbattuto, lo scorso anno, con una macchina “rosicchia edifici“ che lo ha demolito dall’interno. Al suo posto si stende un cantiere, protetto da lamiere e jersey in cemento, dove sorgerà un nuovo palazzo residenziale. Per il resto,è uno spiazzo tutto lastre e pavé, con due aiuole cinte dain legno: la pedonalizzazione è terminata nel 2023, con l’eliminazione della strada che passava in mezzo. "L’intervento ha rinnovato il quartiere e ora lavoriamo di più", osserva Salvatore Castronovo, dipendente di un bar. "La piazza non è più fruibile perché mancano i servizi, e quel poco che c’è costa troppo - ribatte Elena Bianchi, nata e cresciuta qui - Intorno ci sonobar, ristoranti e negozi di mobili: vogliono creare un quartiere per il turismo di massa".