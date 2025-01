Quotidiano.net - Notebook economico per studio e lavoro con Windows ad un super prezzo su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Interessante offerta super questocon processore Intel, 8GB di RAM e SSD da 256GB, una soluzione perfetta dunque per lavoratori e studenti, che puoi acquistare a soli 279,99 euro. Ilinclude la spedizione Prime e al checkout la possibilità di attivare un pagamento rateale selezionando Cofidis. Approfitta subito della promo suin offerta: la scheda tecnica Un laptop che nasce per soddisfare le esigenze di mobilità di lavoratori e studenti. Lo fa con un formato compatto e leggero che include un display Full HD da 15,6 pollici con una definizione ideale per ogni genere di contenuto e una batteria da 5000mAh che offre fino a 6 ore di utilizzo continuo e addirittura 200 ore se lasciato in standby. Pc Portatile 15.