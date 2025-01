Napolipiu.com - MIRROR – United rifiuta l’offerta per Garnacho: “Servono 71 milioni”. Ma l’argentino vuole Napoli

per: “71”. Ma">Il Manchesterhato la proposta di 47.5degli azzurri. Il talento classe 2004 gradirebbe il trasferimento in Italia, ma i Red Devils non fanno sconti.Ilfa sul serio per Alejandro. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal, il club azzurro ha presentato un’offerta ufficiale di 47,5di euro per il gioiello del Manchester, individuato come primo obiettivo per sostituire Kvaratskhelia, in procinto di trasferirsi al PSG per 70(operazione che verrà ufficializzata venerdì).è stata respinta dai Red Devils, che hanno fissato il prezzo a 71di euro per questa sessione di mercato. La novità più importante, però, arriva dalla volontà del giocatore: secondo il tabloid inglese,sarebbe “desideroso” di lasciare Old Trafford per trasferirsi in Italia, attratto dal progetto azzurro.