Agi.it - Minaccia gli agenti, "vi apro la pancia come un capretto". Daspo di 10 anni a un tifoso del Catanzaro

Leggi su Agi.it

AGI - Per almeno dieciil, la sua squadra del cuore, dovrà fare a meno del suo tifo e del suo supporto. P.E., 58, non potrà più assistere su tutto il territorio italiano alle partite dei giallorossi, essendo stato raggiunto da un, firmato dal questore di Bolzano, Paolo Sartori, che gli ha imposto l'obbligo di firma per i primi 5presso la Questura dinei giorni in cui si svolgono competizioni sportive che vedano impegnate la squadra di calcio. La sanzione a carico dell'uomo, già gravato di unnel 2017, è legata alle minacce rivolte aglidel Reparto Mobile di Padova il 12 gennaio scorso all'ingresso dello stadio 'Druso' di Bolzano prima della partita di calcio di serie B tra Suedtirol e, poi finita 1-1. Nonostante il clima gelido di quel giorno, l'uomo, gravato da numerosi e vari precedenti penali (furto, estorsione, violenza privata, interruzione di pubblico servizio, false dichiarazioni sulla identità personale), è andato in escandescenze quando glilo hanno fermato per un controllo prima della partita sorprendendolo con un coltello: "Vilaun" larivolta ai poliziotti che segnerà per un bel pezzo l'allontanamento deldai campi di calcio.