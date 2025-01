Lanazione.it - Lem risorge dalle sue ceneri e diventa Fenice

Leggi su Lanazione.it

È uno degli stabilimenti più grandi e all’avanguardia d’Europa nel trattamento galvanico manuale ed è sorto sulledella vecchia struttura che, nel 2021, fu distrutta da un incendio. Ieri, a Bucine, è stato inaugurato il nuovo "gioiello" di proprietà della Lem srl, storica azienda valdarnese fondata nel 1974 e attiva nei trattamenti superficiali per accessori metallici del lusso e dell’alta moda. Proprio per ricordare il percorso fatto negli ultimi tre anni e mezzo, il nuovo edificio industriale prende il nome di Lem, per simboleggiare la capacità di rinascere e di trasformare le avversità in opportunità di crescita e innovazione, considerato che la produttività del nuovo stabilimento, rispetto al precedente, è aumentata del 65%. C’è poi un altro aspetto da sottolineare. L’investimento, decisamente importante, arriva in un momento non facile per il comparto della moda, come testimoniano le ultime vicende e il tavolo istituzionale aperto in Regione.