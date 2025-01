Ilgiorno.it - Lecco, schianto all'alba a 150 all'ora: la 13enne Jennifer è morta

, 16 gennaio 2025 –ha smesso di lottare per la vita. E'Alcani, la ragazzina di 13 anni diche all'di venerdì scorso è rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Abbadia Lariana. I medici del reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Alessandro Manzoni didove era ricoverata ne hanno constatato e dichiarato il decesso nel pomeriggio di oggi, senza che lei si sia mai ripresa.era in auto con Massimo, un amico di 22 anni di, e Michele, un 19enne di Malgrate. Massimo, alla guida della Bmw serie 1 su cui si trivavano tutti e tre, era ubriaco e correva a più di 150 chilometri all'ora. Poco prima del tunnel di Imbocco della Statale 36 ha perso il controllo della macchia, che si è schiantata contro un parapetto in cemento. I due ragazzi sono usciti illesi,no: nonostante indossasse la cintura di sicurezza ha picchiato la testa contro un montante interno perché l'airbag o non sarebbe entrato in funzione in seguito all'impatto devastante con il parapetto o si sarebbe sgonfiato.