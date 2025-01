Bergamonews.it - Le scarpe dei postini di Bergamo diventano il pavimento delle aree gioco negli asili

. Ledeidie provincia diventeranno il morbidoper i bimbi dell’asilo. Grazie alla creatività e alla coscienza ecologica di alcuni dipendenti di Poste Italiane è nato il progetto “Scarpa vecchia fa buon” per riciclare e le calzature ormai dismesse degli addetti del recapito lettere e trasformarle in materiale per la pavimentazione antiurto in dotazione ai parchi giochi per bambini.Dal Centro operativo di Brescia, sono partiti i primi camion con centinaia diusate pronte ad intraprendere una nuova vita per un sistema che a regime porterà al riciclo di oltre 25 milaogni anno, in particolare dalla provincia disono partiti 300 chilogrammi di.“Io e i miei colleghi siamo molto contenti di poter contribuire ad un’attività di riciclo così intelligente e utile – dice Miriana Candita, postina al centro diin via Buttaro -.