La tregua nella Striscia resta in bilico | Bibi rinvia l’approvazione dell’accordo e accusa Hamas di sabotaggio Ma a pesare sono le tensioni tra Netanyahu e Smotrich

Passano i giorni e ladi Gaza, seppur sempre più vicina,ancora in. Sebbene l’intesa sia stata annunciata sia dal presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, che da quello entrante, Donald Trump, manca ancora l’annuncio ufficiale del primo ministro di Israele, Benjamin. L’attesa riunione del governo di Tel Aviv, prevista per ieri pomeriggio, in cui i ministri avrebbero dovuto dare il loro via libera all’accordo, è statata all’ultimo minuto, senza una nuova data fissata.A darne notizia è stato l’ufficio del primo ministro israeliano, che ha attribuito il rinvio a “, che ha rinnegato partiraggiunto con i mediatori e Israele nel tentativo di ottenere concessioni dell’ultimo minuto”. L’ufficio ha aggiunto che “il gabinetto israeliano non si riunirà finché i mediatori non comunicheranno a Israele cheha accettato tutti gli elementi”.