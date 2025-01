Formiche.net - La gara tra Blue Origin e SpaceX cambia le regole dello spazio. L’analisi di Vittori

La corsa spaziale del 2025 si arricchisce di un nuovo protagonista: il razzo New Glenn di, l’azienda fondata da Jeff Bezos, ha completato con successo il suo primo volo inaugurale raggiungendo l’orbita. Nonostante il mancato atterraggio del primo stadio sulla piattaforma oceanica Jacklyn, il risultato segna un passo significativo per l’industria spaziale. “Siamo arrivati in orbita in sicurezza, ed era questo il nostro principale obiettivo,” ha commentato Ariane Cornell, vicepresidente di, durante la diretta del lancio. Anche Elon Musk, in un post su X, si è congratulato con Bezos per il risultato ottenuto.Il razzo New Glenn è decollato questa mattina alle 2:03 (ora italiana) dalla Cape Canaveral Space Force Station. Con i suoi 98 metri di altezza e una capacità di carico fino a 45 tonnellate in orbita terrestre bassa, il vettore rappresenta una delle ambizioni più avanzate di