Tvplay.it - Infortunio e lungo stop, un Big salta Milan-Inter del 2 febbraio

Leggi su Tvplay.it

Uno dei big potrebbere il Derby di ritorno di campionato traa causa di un nuovoCon i match di recupero contro Bologna e Como,hanno tolto uno dei due asterischi in classifica vicini al punteggio. Ne resta ora soltanto un altro, quello relativo alle due partite con Fiorentina e lo stesso Bologna che riallineeranno definitivamente la graduatoria., un Bigdel 2– Tvplay.it (Foto LaPresse)Sia Fiorentina-che Bologna-dovrebbero essere recuperate a, mese che si aprirà con il Derby di ritorno in programma domenica 2 alle 18, un orario decisamente insolito per la stracittadinaese. Sarà la terza in questa stagione dopo le due precedenti, entrambe vinte dal, lo scorso settembre all’andata e nella recente finale di Supercoppa Italiana.