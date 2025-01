Ilnapolista.it - Il mantra “non ti diverti?” non inganna più nessuno: Telegraph e Guardian infieriscono su Postecoglou

I giornali inglesi sono arrivati al limite, con il Tottenham di Ange. Oggi, ma non è mica la prima volta,le due principali penne dele del: Oliver Brown e Jonathan Liew.“Il“non ti?” nonpiù– scrive Brown – la sua squadra è ora due posizioni sotto il West Ham al 13° posto, nonostante abbia una differenza reti superiore di 25. Il suo record nei suoi quattro derby del nord di Londra (un pareggio, tre sconfitte) è indifendibile, soprattutto quando si offre così poca lotta in campo. Lui è sufficientemente predisposto per capire che la tolleranza dei tifosi ha i suoi limiti. Questo spiegherebbe perché ha mostrato tanta rabbia infuriandosi con i suoi giocatori per essere stati così “passivi” con una posta in gioco così alta.