Ilrestodelcarlino.it - Il figlio di Zucchero coinvolto in un incidente in Kenya: come sta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malindi (), 16 gennaio 2025 – Una grandissima paura per Adelmo Blue Fornaciari,di, che stamani alle prime luci dell'alba è rimastoin unstradale in, ma che fortunatamente è illeso, sta bene e non è in pericolo di vita. L'episodio è accaduto stamattina, giovedì 16 gennaio, sul presto, lungo il tragitto che da Malindi porta a Watamu. Ildell'artista e bluesman reggiano martedì scorso ha compiuto 27 anni e in questi giorni si trova in vacanza incon famiglia e amici. Blue non ha riportato conseguenze che lo mettono in pericolo di vita, ma una persona è morta e un bodyguard è rimasto ferito in seguito allo scontro. Lo rende noto l'ufficio stampa di papà. Blue è nato dalle seconde nozze dicon Francesca Mozer e si trovava inin vacanza con i suoi cari e qualche amico.