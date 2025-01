Iodonna.it - Horror, film romantici e nuovi classici per tutta la famiglia. Ve li ricordate tutti?

Usciti in un decennio pieno di grande cinema, ecco 15Anni 90 che sono ancora oggi dei cult assoluti, frae per famiglie. Ce n’è peri gusti: dalle pellicole da brividi come The Blair Witch Project e Scream alle deliziose commedie romantiche come C’è posta per te e Pretty Woman. Senza dimenticare i“moderni” perla. Da Mamma ho perso l’aereo a Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre. Da South Park a Sailor Moon: 15 cartoni animati indimenticabili degli Anni 90 X Leggi anche › Cartoni animati anni 90: i 15 più belli e amati si sempre, da “Sailor Moon” a “South Park”Anni 90: i 15 culte per famiglie1.