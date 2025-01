Liberoquotidiano.it - Centro: Prodi, 'dopo due anni muti è il tempo di ricominciare a discutere'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "E' ora di, sono dueche siamo, bisogna organizzare programmi, mettersi insieme. Forse questo fa paura perchè fino a ora è stato come sparare sulla Croce rossa, ora se si comincia acomincia una dinamica politica che deve andare avanti in fretta perchè tra dueci sono le elezioni". Lo ha detto Romanoa Piazzapulita, su La7, a proposito dei due convegni dei centristi in programma sabato a Orvieto e Milano.