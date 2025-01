Lanazione.it - Brennero, chiusura tra le polemiche “Interventi non più rimandabili“

“Si tratta di un intervento indispendabile per la sicurezza del territorio, cercheremo di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini“. Il sindaco Patrizio Andreuccetti interviene sull’annunciatada parte di Anas della SS12. “Questa mattina (15 gennaio ndr) ho avuto incontrato Anas e la ditta che effettuerà i lavori sulla SS12 del. Incontro durante il quale sono stati comunicati nel dettagli i tempi dell’intervento. Entro il weekend dell’8 febbraio saranno ultimati i lavori sotto Corsagna, dove verrà tolto il semaforo e ripristinata la viabilità normale. La settimana successiva sarà predisposto il cantiere per l’intervento tra il Ponte del Diavolo e Chifenti per dare modo, verosimilmente intorno al 18 febbraio, di dare avvio all’intervento. La prima fase dei lavori durerà all’incirca 90 giorni, compresi i weekend, e vedrà latotale del traffico.