Sport.quotidiano.net - Australian Open, Sinner fatica ma doma l’australiano Schoolkate

Facendo molta, sicuramente più del previsto, Jannik4-6, 6-4, 6-1, 6-3 la resistenza del numero 173 al mondo Tristan, beniamino di casa a maggior ragione dopo l’eliminazione al primo turno di Nick Kyrgios.porta a casa comunque un piccolo trofeo, perché vincendo il primo set per 6-4 (con il primo break al decimo gioco, a zero) strappa il primo set adopo 102 giorni, perché Jannik era imbattuto anche nei set da ottobre. Considerando i rapporti di forza e di classifica in campo, molti si aspettavano che dal secondo set la musica cambiasse esi riprendesse subito in mano il controllo del gioco, in realtà l’o ha tenuto duro fino alla fine del secondo set, con il suo gioco basato molto sulla potenza del servizio che he messo un po’ in difficoltà il campione alto-atesino.