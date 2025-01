Anteprima24.it - Accusato di danneggiamento di un’auto: assolto 34enne di Tocco Caudio

Tempo di lettura: < 1 minutoLa 4^ Sez. della Corte di Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avv. Vittorio Fucci, haL.P., 34 anni, di, imputato diaggravato divettura di proprietà di un cittadino del luogo.Si tratta di un personaggio già noto alle cronache anche per fatti simili, in particolare in passato era già statodi aver incendiato un’altra autovettura. In relazione a questo procedimento, il Tribunale di Benevento in primo grado aveva condannato L.P. alla pena di 9 mesi di reclusione. In particolare nel corso della festa patronale del paese vi era stato ilche aveva prodotto una sostanziale devastazione della vettura. La Corte D’ Appello, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, hail