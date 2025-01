Ilfoglio.it - Zuckerberg che si genuflette a Trump mostra che i soldi non comprano più niente

La cosa che più mi ha sconvolto del celebre video di Markdi pochi giorni fa, quello in cui annuncia la fine del fact-checking su Meta (Facebook e Instagram) e il trasferimento dei moderatori in Texas (non esattamente uno stato “moderato”), non è il fatto in sé. Voglio dire, c’è un deficit di realtà anche nel mondo analogico, non solo digitale; e non mi pare che questo roboante fact-checking sui social network abbia impedito a un caccia-balle comedi vincere comunque le elezioni. Riguardo all’inclusività e alla diversità, princìpi cheaveva difeso con un programma interno all’azienda ma che ora ha annunciato saranno accantonati, non avevo dubbi che si trattasse di ipocrisia, il cui svelamento dunque non mi turba, semmai mi increspa il volto con un sorriso. Né mi ha colpito più di tanto il “look and feel” da crisi di mezz’età con il qualeha tenuto il suo “discorso alle nazioni”, con quella blusa nera molto over e la catenina d’oro al collo decisamente burina –per non parlare dell’orologio da un milione di dollari al polso: una cafonata senza appello, che continuerà sempre e solo a farmi domandare che ora deve segnare un orologio per costare così tanto.