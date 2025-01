Metropolitanmagazine.it - Wolf Man è il remake di un cult dell’horror impossibile da dimenticare

Il 16 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche il film horrorMan che avrà come protagonisti Christopher Abbott e Julia Garner. I due avevano già recitato insieme nel film La fuga di Martha nel 2011. La pellicola in uscita però è ildi un film indimenticabile per gli amanti dell’orrore, TheMan o L’uomo lupo del 1941. Un vero e proprioche sarà difficile da replicare ed eguagliare.Il nuovodiManL’uomo lupo (1941) – Photo Credits seiemezzo.itLa trama tra i due film sembra essere leggermente cambiata. Nell’opera del 1941 un uomo, Larry, ritorna nella sua città natale dopo la scomparsa del fratello. Viene ferito da un lupo per salvare una donna e un’indovina lo informa che quello era un lupo mannaro e che presto si trasformerà anche lui. La trasformazione in licantropo lo porta a uccidere delle persone e una volta tornato umano inizia a sentire i sensi di colpa per ciò che ha fatto.