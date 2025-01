Sport.quotidiano.net - Vista dagli altri. "E’ mancato il gioco»

Spezia in frenata e non fortunato contro la Juve Stabia: questo la sintesi di quanto riportato dalla stampa sul match di domenica. La Repubblica inizia sostenendo che "senza il faro Salvatore Esposito, magnifica sentinella del, lo Spezia perde ogni geometria e si smarrisce nella selva oscura costruita dalla Juve Stabia; gli uomini di D’Angelo sembrano aver perso verve e carattere per rovesciare situazioni critiche, la pressione aquilotta non ha dato i risultati sperati. Lo Spezia ha raccolto poco rispetto alla mole di palloni giocati e, come ha detto D’ Angelo a fine gara con un certo rammarico, meritava di più". Suggestivo l’incipit dell’articolo della Gazzetta dello Sport: "Una nota nel tablet, D’Angelo se l’è appuntata: mai far calciare a un Esposito un rigore contro la Juve Stabia.