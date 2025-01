Lettera43.it - Vasco Rossi contro il nuovo Codice della strada: «Punisce persone lucide, non salva vite»

è tornato ad attaccare Matteo Salvini e soprattutto il suo. Il rocker ha scelto Instagram per difendere leche rischiano di incappare in sanzioni salate, in caso di violazioni alle nuove norme.ha spiegato: «Io non ci sto. Non ho mai detto che ci si può mettere alla guida da ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non consiglio di fumare o di bere. Non consiglio niente. Ma ho detto che coldi Salvini potranno venir fattilli a campione, anche sei lucido al volante, anche se non hai l’aspetto di uno che è fuori di testa, e dalllo salivare può risultare che hai fumato qualche giorno prima. Questa è la vergogna che non accetto. Perché questo è punireche non hanno fatto niente di male e che hanno delle abitudini che sono perfettamente legali».