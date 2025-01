Ilrestodelcarlino.it - Under 15, il Tricolore ai Vipers-Hogs

Secondo titolo in bacheca per il sodalizio composto daModena eReggio Emilia, che dopo il trionfo coi senior nel campionato di Seconda divisione dello scorso luglio hanno centrato il titolo nazionale15 nella finale disputata al Velodromo Vigorelli di Milano contro i Warriors Bologna. Una gara equilibrata, dove l’importanza della posta in palio ha fatto vedere qualche errore di troppo, ma il sodalizio reggiano-modenese (in roster c’era anche qualche atleta di Panthers Parma e Doves Bologna) è riuscito a spuntarla in rimonta col punteggio di 30-22, disputando un ultimo quarto eccezionale. "Non ci sono parole per esprimere quanto io sia felice per questo risultato" spiega l’head coach Christian Nobile. "Abbiamo fatto percorso netto e, soprattutto, i ragazzi hanno saputo affrontare le difficoltà che ciascuno di loro ha dentro di sé, battendo per primi proprio se stessi".