Torture al centro Croce Rossa scattano processi e patteggiamenti

aldella: in 4 patteggiano e due operatori vanno a processo. Le vittime sarebbero vari pazienti con gravi patologie psico fisiche. Lache ospita ildi educazione motoria si è costituita parte civile.al, cosa è successoDue rinvii a giudizio e quattro, dei quali due a 4 anni per il reato di tortura. È la decisione del gup di Roma nei riguardi degli operatori sociosanitari impiegati neldi Educazione Motoria (Cem) della Capitale, arrestati lo scorso luglio dai carabinieri di Roma con le accuse di tortura e maltrattamenti. Il giudice in merito ha accordato il patteggiamento a 4 anni con detenzione ai domiciliari per due imputati che hanno proposto risarcimenti da 20 mila e 15 mila euro.Altri due operatori hanno patteggiato 2 anni con sospensione della pena previo percorso di recupero e ha indicato il rinvio a giudizio per due imputati fissando il processo al 4 novembre prossimo davanti ai giudici della prima sezione collegiale.