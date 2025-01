Taglio degli alberi Rosa | I fatti di Fisciano impongono responsabilità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell‘assessore all’Ambiente, Alessandro.“In questi giorni porteremo avanti a Benevento i lavori di sostituzionedi categoria D, quelli cioè che in base alle perizie sono stati ritenuti pericolanti, impossibili da recuperare.Come già avvenuto in passato, naturalmente, le piante in oggetto saranno sostituite compatibilmente con le prescrizioni della Soprintendenza, in base a un modello virtuoso, ovvero la collaborazione e il dialogo tra Comune, Soprintendenza ed esperti della materia che ha portato ottimi risultati.Da assessore all’Ambiente rappresenta chiaramente un dispiacere arrivare aldi alcune piante della città, tuttavia è chiaro che gliin oggetti sono quelli che a seguito di trattamenti e cure che pure in tre anni abbiamo messo in campo non hanno mostrato miglioramenti e anzi, hanno evidenziato una situazione di stabilità precaria.