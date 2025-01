Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono e convincono nel primo turno del doppio agli Australian Open

Buona la prima perneldel torneo didegli2025. La coppia italiana (n.3 del seeding) si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 contro il duo tedesco Constantin Frantzen/Hendrik James in 1 ora e 4 minuti di match. Una sfida dominata dal duo tricolore, che ha messo in mostra una superiorità nei colpi e anche nei movimenti in campo.Gli azzurri, reduci dal recente successo nell’ATP di Adelaide, cercheranno di replicare il raggiungimento della finale a Melbourne come nel 2024 e stavolta però conquistare il titolo. Sul loro cammino ci sarà la vincente del confronto tra l’altroitaliano Marco Bortolotti/Flavio Cobolli e quello composto dall’italo-argentino Luciano Darderi e dal giocatore ecuadoriano Diego Hidalgo.Nelset, dopo una breve fase di equilibrio, èa salire in cattedra con alcune giocate, come il pallonetto nei pressi della riga che vale il break nel quarto gioco.