Quotidiano.net - Robbie Williams e Nicole Appleton, il rapporto tra i due nel film ‘Better Man’

Leggi su Quotidiano.net

Il 1 gennaio 2025 è uscito nei cinema italiani “Better Man”, la storia vera dell’ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita di, uno dei più noti cantanti di tutti i tempi. Alla regia della pellicola c’è Michael Gracey (nel suo curriculum l’apprezzato “The Greatest Showman”) e il racconto è riportato dal punto di vista di, facendo trasparire la sua caratteristica ironia e il suo stile inimitabile. Ripercorre le tappe del successo di, dall’infanzia al ruolo di più giovane componente dei Take That, la boyband che ha sbancato le classifiche, fino ai successi da solista, senza dimenticare le sfide che fama e successo stratosferici possono portare con sé. Tra gli argomenti affrontati anche la relazione dicon la cantante degli All Saints Natalie