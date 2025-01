Ricerca gas xenon contro l’Alzheimer | parte la sperimentazione clinica

Leggi su Ildenaro.it

Una nuovadella Mass General Brigham and Washington University School of Medicine di St. Louis ha suggerito un approccio nuovo: l’uso del gas. Lo studio ha scoperto che l’inalazione di gasha soppresso la neuroinfiammazione, ridotto l’atrofia cerebrale e aumentato gli stati neuronali protettivi nei modelli murini del morbo di Alzheimer. I risultati sono pubblicati su Science Translational Medicine e unadi fase 1 del trattamento su volontari sani iniziera’ all’inizio del 2025. “E’ una scoperta molto innovativa che dimostra che la semplice inalazione di un gas inerte puo’ avere un effetto neuroprotettivo cosi’ profondo – ha affermato l’autore senior e co-corrispondente Oleg Butovsky, PhD, dell’Ann Romney Center for Neurologic Diseases presso il Brigham and Women’s Hospital (Bwh), membro fondatore del Mass General Brigham healthcare system – una delle principali limitazioni nel campo dellae del trattamento dele’ che e’ estremamente difficile progettare farmaci in grado di superare la barriera emato-encefalica, ma il gasci riesce.