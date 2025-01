Lapresse.it - Ragusa: Procura, schianto 15enne in scooter non riconducibile a inseguimento Volante

Leggi su Lapresse.it

Milano, 15 gen. (LaPresse) – Locon in sella i due giovani che non si è fermato all’alt della Polizia a Vittoria, nelno, schiantandosi poi contro una vettura privata è andato “a collidere autonomamente con altro veicolo privato, senza che tale evento fosse immediatamentealla attività diparte del personale della”. Lo scrive in una nota ladella Reubblica di, dopo il sopralluogo del sostituto Santo Fornasier. Dalle immagini estrapolate dai vari sistemi di video sorveglianza, prosegue la, “pacificamente emergeva la condotta posta in essere dai due giovani” consentendo “altresì di documentare il momento in cui quest’ultimi andavano a collidere”.