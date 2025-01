Napolitoday.it - Prescrizioni mediche in cambio di soldi, viaggi e spa: l'inchiesta

Leggi su Napolitoday.it

e soggiorni in spa per prescrivere prodotti parafarmaceutici e integratori. L'della procura di Firenze, riportata dal quotidiano La Nazione e che ha portato a obbligo di dimora e residenza per cinque persone, vede indagati anche dei napoletani.Al centro delle indagini.