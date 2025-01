Lanazione.it - Pistoia, va in scena l’Avaro di Molière con Ugo Dighero

Firenze, 15 gennaio 2025 - La Stagione di Prosa dei Teatri di, a cura di Saverio Barsanti, accoglie sul palco del Teatro Manzoni, sabato 18 e domenica 19 gennaio (feriale ore 20.45, festivo ore 16), Ugo, già apprezzatissimo protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, che si confronta per la prima volta con un grande classico,di, interpretando il ruolo di Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo, coprodotto da Teatro Nazionale di Genova, Artisti Associati Gorizia, Teatro Stabile di Bolzano e Centro Teatrale Bresciano. A fianco di Ugo, Mariangeles Torres è impegnata in un doppio ruolo: sarà Freccia, il servitore che sottrae la cassetta di denaro di Arpagone, e la domestica / mezzana Frosina, ovvero i due personaggi che muovono l’azione, scatenando l’irresistibile gioco degli equivoci, sino al ribaltamento di tutte le carte in tavola.