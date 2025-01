Calciomercato.it - Pericolo Real, occhi su Milano: li vuole già a gennaio

Leggi su Calciomercato.it

I Blancos, reduci dalla batosta in Supercoppa, cercano un esterno destro e hanno puntato ben tre giocatori tra Inter e MilanIl mercato delle italiane si scalda. La Juventus ha già portato a casa Alberto Costa, Kolo Muani è in arrivo e poi toccherà a un difensore centrale. E ancora il Napoli si prepara invece a salutare Kvaratkshelia che sta partendo in queste ore per Parigi, dando così ufficialmente il via alla caccia al suo erede. I bianconeri stanno effettivamente riparando ai tanti infortuni capitati in questi mesi, ma anche a delle falle oggettive del mercato estivo come quella di un’altra punta accanto a Vlahovic.Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itOvviamente non solo in Serie A è il momento delle grandi manovre per mettere una toppa ad alcune problematiche. Ad esempio c’è ilMadrid che è alla ricerca di un esterno destro, la cui assenza è stata messa ulteriormente in luce nella disfatta in Arabia Saudita contro il Barcellona.