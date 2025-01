Muore a 66 anni il produttore Fausto Cogliati Le lacrime di Ultimo e Fedez | Fai buon viaggio

Leggi su Open.online

«Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao» è stato Eros Ramazzotti per primo ad omaggiare, noto autore, producer e vocal coach. Aveva solo 66, non sono note al momento le cause del decesso, ma a seguire una pioggia di ricordi sono piovuti in rete da parte dei numerosi artisti con i qualiha collaborato negli. L’attività diin album che rappresentano nuovi cult del pop italiano come Cigno nero di, Amazing di Francesca Michielin, A’ verità di Rocco Hunt, 1995 di Lorenzo Fragola, si mescola alla partecipazione in qualità di chitarrista per artisti come, alla collaborazione anche con Alessio Bernabei, Marcella Bella, Diego Naska, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Loredana Bertè, Club Dogo, Drusilla Foer, Elodie, Raphael Gualazzi e Tommaso Paradiso.